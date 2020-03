Blaulicht : Stromausfall legt Dörfer an der Mosel lahm

Foto: Martin Gerten

Pölich/Leiwen/Mehring Nach Informationen unserer Zeitung ist am Abend in mehreren Dörfern an der Mosel der Strom ausgefallen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dabei soll es sich unter anderem um die Gemeinden Pölich, Mehring, Leiwen handeln. Auch andere Orte sollen betroffen sein. Nach Informationen unserer Zeitung waren die gesamten Dörfer dunkel.

Licht gab es nur aus vorbeifahrenden Schiffen und Autos, Kerzen, Taschenlampen und Handys. Eine Mitteilung über den Grund für den Stromausfall gibt es am Abend noch nicht.