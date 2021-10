Kolumne Straßenkampf : Leuchten wie Weihnachtsdeko

Es geht doch nichts über gute Ratschläge über das richitge Verhalten im Straßenverkehr. Besonders über solche, die aus berufenem Autofahrermund kommen.

Mittelstarker Nebel, Außentemperaturen kurz über dem Gefrierpunkt und leicht rutschige Straßenverhältnisse. Typisch Trierer Wetter halt. Davon ist im Bäckerladen im Trierer Süden jedoch nichts zu spüren. Im Gegenteil. Da ist es mehr als nur angenehm warm. Gleichwohl ist die Antwort „Besseres Wetter“ auf die Frage der Bäckereifachverkäuferin, was man noch wünsche, durchaus legitim. Die Antwort eine Mitkundin „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung“ ist so wahr wie deplatziert. Vor allem deshalb, weil die ratgebende Dame mit der Brötchentüte in der Hand sich nicht wagemutig auf dem Rad in die Kälte wagt. Nein, sie steigt in ihr warmes Auto und fährt davon. Da lässt sich auch nasskaltes Trierer Nebelwetter ohne Probleme im T-Shirt ertragen.