Zivilrecht Kostenlose Rechtsberatung: Wie Trierer Studenten bei Streitfällen weiterhelfen können

Ein Ebay-Verkäufer, der die bestellte Ware nicht liefert, eine außerordentliche Kündigung im Beruf oder ein Vermieter, der die Kaution nicht zurückzahlen will. Früher oder später braucht wohl jeder einmal die Hilfe eines Juristen. Nicht jeder will aber gleich zum Anwalt gehen oder kann sich die Kosten einer Rechtsberatung leisten. Im Verein Studentische Rechtsberatung Trier (SRT) beraten Jurastudenten Menschen in zivilrechtlichen Problemlagen daher kostenlos.