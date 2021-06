Universität : Auch Studenten leiden unter der Pandemie

Vorlesung am Laptop statt im Hörsaal: So erleben Studierende die digitalen Semester. Foto: Universität Trier

Trier Eine Studie der Universität Trier zeigt, wie hoch die Belastung durch Corona ist. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zum Campus ist groß – diese Entscheidung kann allerdings nicht die Uni treffen.

Der Wecker klingelt. Ein kurzer Blick auf die Uhrzeit – nur noch eine halbe Stunde bis zum Beginn der ersten Vorlesung. Vor einenhalb Jahren wäre das für viele Studierende noch ein Grund zur Panik gewesen. In Corona-Zeiten ist das aber kein Problem: Einfach raus aus dem Bett, ran an den Schreibtisch, den Computer anmachen und schon kann es losgehen. Denn: Seit Beginn des Sommersemesters 2020 sind viele Veranstaltungen nicht vor Ort an der Universität, sondern laufen pandemiebedingt digital ab.

Was entspannt klingen mag, ist aber für viele Studierende nach fast drei Corona-Semestern eine Belastung. Das hat jetzt eine aktuelle Studie an der Universität Trier ergeben, an der im Zeitraum vom 7. bis 24. 1806 Studierende teilgenommen haben. Von diesen haben lediglich 10 Prozent das Studium unter Corona-Vorzeichen als einfacher empfunden, für 90 Prozent stellte es sich dagegen als schwieriger bis deutlich schwieriger dar. Damit geht einher, dass sich rund 60 Prozent der Befragten mehr Sorgen um ihren Studienerfolg und die eigenen Perspektiven machen. Zudem zeigt sich in der Umfrage eine starke Tendenz zu einer erhöhten Arbeitslast für Studierende. Dies könne laut der Universität auf die fehlenden Erfahrungen im Bereich der digitalen Lehre zurückzuführen sein. Denn Dozenten mussten ihre Materialien und Aufgaben ebenfalls an die veränderten Bedingungen anpassen.