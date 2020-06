Corona : So ticken die Deutschen in der Krise

Ist Corona harmlos oder gar eine Erfindung? Ein Fünftel der Bevölkerung tendiert zu Verschwörungstheorien. Bei sogenannten Hygiene-Demonstrationen in Deutschland sind auch Menschen unterwegs, die vor dem Vergleich der Corona-Maßnahmen mit dem Holocaust nicht zurückschrecken. Foto: dpa/David Young

Trier/Erfurt Antworten darauf geben Wissenschaftler in der Cosmo-Studie. Mehr als 80 Prozent halten sich an Abstand und Hygieneregeln.

Der Bevölkerungsanteil der Menschen in Deutschland, die das Covid-19-Virus für eine Erfindung halten, an eine Verschwörung ausländischer Geheimdienste glauben oder das Ehepaar Gates und dessen angebliches Streben nach Weltherrschaft als Urheber des Bösen sehen, liegt bei 20 Prozent. Zumindest, wenn die Personen dazu gezählt werden, die auch vor Corona das demokratische System und diesen Staat abgelehnt haben. „Das ist keine neue Gruppe“, ist Michael Bosnjak, Leiter des Trierer Leibniz-Instituts ZPID überzeugt. Diesen Anteil an Menschen, die sich rationalen, politischen oder wissenschaftlich belegten Argumentationen verschließen, habe es auch vor der Corona-Pandemie gegeben.

Die viel beachtete Cosmo-Studie (Covid-19 Snapshot Monitoring), in der seit März bereits 14 Mal etwa 1000 repräsentativ ausgewählte Menschen befragt wurden und die die Argumente und Informationsquellen derjenigen dokumentiert, die zu der Gruppe der Verschwörungstheoretiker gezählt werden. Der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf sieht darin eine Chance, wie er den Mitarbeitern des ZPID in einer Videokonferenz mitgeteilt hat. „Möglicherweise lässt sich mit den Daten analysieren, welche Mechanismen auf diese nicht bestimmende aber natürlich systemrelevante Gruppe wirken.“

Info Das ZPID und seine Aufgaben Foto: ZPID Das Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation ZPID ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts des Landes Rheinland-Pfalz und gehört zur Leibniz-Gemeinschaft. Angesiedelt ist es auf dem Campus der Universität Trier. Es beschäftigt etwas mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Aufgabe des ZPID besteht darin, die Arbeit von Psychologen in Wissenschaft und Praxis mit geeigneten Angeboten zu unterstützen. Dazu gehören ein kostenfreies Suchportal (PubPsych) oder ein Archiv (PsychArchives). Das ZPID betreibt ebenfalls Forschung, unter anderem zum Erwerb von Wissen, dem Beurteilen von Informationsquellen und Big Data in der Psychologie. Das Institut war bis 2013 eine zentrale Einrichtung der Universität Trier. Seit Mitte 2017 wird es von Michael Bosnjak geleitet. Der 49-Jährige aus Freiburg ist auch Professor für Psychologische Methodenlehre an der Universität Trier.

Doch abseits dieser Einschränkung belegt auch die von der Universität Erfurt vorgelegte Analyse der jüngsten Umfrage positive Entwicklungen. „Die Schutzmaßnahmen gegegen Covid-19 sind bekannt und werden verstanden“, fasst Bosnjak zusammen. „Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung weiß nicht Bescheid.“

Risikowahrnehmung 84 Prozent halten 1,5 Meter Abstand (Abstands-Regel), 83 Prozent waschen sich 20 Sekunden die Hände (Hygiene-Regel), 84 Prozent tragen eine Maske (Atemschutz-Regel). Personen, die die Maßnahmen übertrieben finden, so das Ergebnis der aktuellen Erhebung, halten sich deutlich seltener an die Maßnahmen als alle anderen. Bei der Einschätzung der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen und Lockerungen gibt es viele Unentschiedene (48 Prozent). 31 Prozent finden die Lockerungen eher übertrieben, während 21 Prozent die Maßnahmen für übertrieben halten. Unter ihnen ist nach Auswertung der Antworten auch der Wunsch nach Demonstrationen größer. Sie haben vermehrt Existenzängste. Maßnahmen wie eine Tracing-App, Impfungen gegen Covid-19 oder ein Immunitätspass werden von diesen Menschen eher skeptisch bewertet.

Eigenverantwortung Insgesamt halten nur 38 Prozent eigenverantwortliches Handeln auf der Basis von Geboten für ausreichend effektiv, um der Verbreitung des Virus entgegenzuwirken. Nur 33 Prozent der Befragten denken (eher), dass sich die meisten Menschen an die Empfehlungen halten würden, auch wenn die allgemeinen Beschränkungen nicht mehr verpflichtend wären. Vor allem diejenigen finden eigenverantwortliches Handeln ausreichend, die die Maßnahmen generell ablehnen. Sie denken auch eher, dass sich die Mehrheit an die Empfehlungen halten würde. Jedoch halten sie sich selbst weniger an die Regeln als alle anderen. Vor allem junge Menschen denken, dass andere sich nicht an die Regeln halten.

Maskenpflicht Das Wissen, dass Masken vor allem andere schützen, ist nach Auswertung der bisherigen Umfragen hoch. Wenn andere in der Umgebung eine Maske tragen, reduziert sich die eigene gefühlte Anfälligkeit für Covid-19. Das Maske tragen wird außerdem als sozialer Vertrag wahrgenommen: Wer sich beteiligt, wird (sozial)belohnt, wer gegen den Vertrag verstößt „bestraft“. Eine freiwillige Regelung könnte daher nach Meinung der Wissenschaftler zu mehr Polarisierung führen. Die Akzeptanz für Maskenpflicht ist seit Mitte April von etwa 50 Prozent der Befragten auf derzeit 56 Prozent gestiegen. Die Pflicht führt dazu, dass auch Personen, die Maßnahmen generell ablehnen, mehr Masken tragen.

Bei einer freiwilligen Regelung stiegt auch das Bedürfnis nach selbstschützenden FFP2-Masken, von denen flächendeckend aber zu wenige vorhanden sind. Die Maskenpflicht wird außerdem als fairer wahrgenommen als eine freiwillige Regelung, besonders von Risikogruppen. Masken scheinen außerdem positive soziale Signale zu senden: Wer eine Maske trägt, wird für sozialer und positiv-moralisch gehalten und eher als Mitglied einer Risikogruppe eingeschätzt. Maskenträger werden nicht als potenziell Corona-Kranke stigmatisiert.

Tracing-App Seit Anfang Mai steigt der Prozentsatz derer, die sich eine Tracing-App auf ihr Smartphone laden würden, wieder leicht an und liegt jetzt bei 53 Prozent. Höheres Vertrauen in Behörden gehe seit Anfang April durchgängig mit einer höherer Nutzungsbereitschaft einher, analysieren die Wissenschaftler. Je häufiger Personen nach Informationen suchen und je weniger Personen die Pandemie als Medienhype wahrnehmen, desto eher würden sie eine App benutzen. Für die Personen, die eher keine Tracing-App wollen, sind vor allem Datenschutz und Zweifel am persönlichen Vorteil relevant. Personen, die bereits einmal in der Situation einer möglichen Infektion waren, würden die App eher runterladen.