Bewerbungsfristen, NC und Co. Studieren in Trier: So kann man sich bewerben

Endlich: Das (Fach-)Abitur ist in greifbarer Nähe und man kann es kaum erwarten, die Schule hinter sich zu lassen und Universitäts- oder FH-Luft zu schnuppern. Wer mit dem Gedanken spielt in Trier zu studieren, sollte jetzt hellhörig werden, denn Studieninteressierte können sich ab sofort bewerben. Damit es mit dem Traumstudium auch klappt, sollten Bewerberinnen und Bewerber aber auf jeden Fall bestimmte Fristen im Blick haben. Welche das sind und wie man sich an der Uni Trier beziehungsweise an der FH Trier bewirbt, haben wir hier zusammengefasst.