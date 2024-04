Völlig neue Ansichten Wenn angehende Architekten sich im Karstadt-Kaufhaus in Trier austoben dürfen

Vor der Tür interpretiert ein Straßensänger Kompositionen von Bob Dylan. Drinnen gibt es nichts mehr zu kaufen. Das ist abgesehen von einem kurzen Zwischenspiel des Textil-Outlet-Händlers Troys seit rund dreieinhalb Jahren Alltag im früheren Karstadt-Gebäude. Mitte Oktober 2020 schloss der Galeria-Kaufhaus-Konzern das Kaufhaus Ecke Simeonstraße/Moselstraße. Was von Karstadt übrig blieb, haben nun Studierende zu zwei Installationen zusammengefügt. In einer langen Reihe haben sie Fundstücke aufgestellt. Angefangen von der Zigarettenkippe bis zur Ausstellungsvitrine. Zudem haben sie Reklameschilder kunstvoll zusammengelegt und damit ein neues, großformatiges Bild geschaffen. Die Studierenden der Hochschule Trier sind jedoch nicht zum Aufräumen in die Karstadt-Immobilie gekommen. Sondern sie zeigen, was man mit dem Gebäude alles anstellen kann.