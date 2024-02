Sticker und Schmierereien Studierende wehren sich gegen rechte Propaganda an der Uni Trier

„Hier wurde Nazipropaganda überklebt!“, steht auf einem Antifa-Sticker, der auf einem Mülleimer am Eingang des Studihauses an der Uni Trier pappt. In dem Gebäude ist nicht nur ein Café für Studierende, dort hat auch der Allgemeine Studierendenausschuss (Asta) seine Büros. In einem davon sitzt Benedict Fey, koordinierendes Mitglied des Asta. Beim Termin mit unserer Redaktion geht es um das Thema des Aufklebers: rechte Propaganda an der Universität Trier und Maßnahmen dagegen.