Kommunen : Neues aus der Chefetage des Kreises

Trier Kreisbeigeordnete leiten bei Abwesenheit des Landrats die Kreisverwaltung. Bisher hatte Arnold Schmitt einen dieser Beigeordnetenposten inne. Nun gibt es einen Wechsel.

Vor wenigen Tagen noch leitete Arnold Schmitt (CDU) Sitzungen von Ausschüssen des Kreistags Trier-Saarburg. Normalerweise übernimmt das Landrat Günther Schartz (CDU) selbst. Doch wenn der unterwegs ist oder Urlaub hat, macht Schmitt als erster Kreisbeigeordneter den Job. Auch Helmut Reis (FWG) als zweiter Beigeordneter und Simone Thiel (CDU) als dritte Beigeordnete übernehmen immer wieder Aufgaben für den Landkreis. Bei der Kreistagssitzung am Montag, 26. Oktober, ab 17 Uhr im Sitzungssaal der Kreisverwaltung in Trier, stehen nun Veränderungen an.

Im Gespräch mit dem TV sagt Arnold Schmitt: „Ich werde mein Amt als erster Kreisbeigeordneter zum 25. Oktober niederlegen. So kann am 26. Oktober in der Kreistagssitzung ein neuer Kreisbeigeordneter gewählt werden.“ Er sei zwei Jahre lang Kreisbeigeordneter und sechs Jahre lang erster Kreisbeigeordneter gewesen. „Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht. Man kann in dem Amt viel bewegen, im Besonderen auch in Verbindung mit dem Landtagsmandat.“ Er sei jedoch nun 66 Jahre alt. „Und ich finde, es ist an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben.“ Sein Mandat im Kreistag will der Rioler bis Ende der Legislaturperiode 2024 wahrnehmen. Bei der Landtagswahl im kommenden Jahr tritt er ebenfalls nicht mehr an.