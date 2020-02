Trier/Schweich : Stürmische Sabine mit langen Nachwehen

„Das hätte leicht ins Auge gehen können“: Ein beim Sturmtief Sabine abgebrochener Ast hat in der Trierer Straße Kreuzweg die Windschutzscheibe eines parkenden PKW durchschlagen. Foto: Roland Morgen

Trier/Schweich Auch Stunden nach den heftigsten Windböen haben die Einsatzkräfte im Trierer Land alle Hände voll zu tun.

Gegen 2.30 Uhr war es am frühen Montagmorgen besonders ungemütlich. Da zog die stärkste Sturmwelle über Trier und das Trierer Land. Doch auch schon vorher und auch nachher hat es so heftig geweht, dass Bäume kippten, der Strom weg war und die Feuerwehren alle Hände voll zu tun gehabt haben. Der TV zieht eine erste Bilanz:

Einsatzbilanz Die Technische Einsatzleitung des Kreises Trier-Saarburg war laut Pressesprecherin Nicole Schumacher von Sonntagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 3.30 Uhr, besetzt. Danach standen die Kräfte auf Abruf bereit. Insgesamt hätten in der Nacht zu Montag im Kreisgebiet 200 Feuerwehrleute mitgeholfen. Zu wie vielen Einsätzen die Wehren insgesamt ausrücken mussten, sei nicht zu beziffern, sagt Schumacher. Die meisten Einsätze seien auf umgestürzte Bäume oder herabgestürzte Äste zurückzuführen. Umgestürzte Bäume seien auch die Ursache für Stromausfälle in den Verbandsgemeinden Hermeskeil und Trier-Land gewesen. Dort waren die Orte Hinzert-Pölert, Beuren, Reinsfeld, Hermeskeil sowie Welschbillig und Zemmer betroffen. Insgesamt waren laut Schumacher 1750 Menschen zeitweise ohne Strom. „Um 2 Uhr war die Versorgung wieder hergestellt“, sagt sie. Insgesamt seien die höheren Lagen schwerer vom Sturm getroffen worden.

Info Die Pegel steigen wieder Vor wenigen Tagen stieg die Mosel auf einen Stand von mehr als neun Metern am Pegel Trier. Nachdem die Wasserstände von Mosel, Saar, Sauer oder Kyll zurückgegangen waren, steigen sie nun wieder. Laut Hochwassermeldedienst könnte der Trierer Pegel am Dienstag auf rund 6,75 Meter steigen. Besonders die Sauer zeigt in der Prognose stark steigendes Niveau.

Bei der Berufsfeuerwehr Trier war zusätzlich zur Leitstelle das Lagezentrum von Mitternacht bis 3.30 Uhr besetzt. Bis dahin gab es von 18 Uhr an sechs Einsätze. In den frühen Morgenstunden folgten nach Auskunft der Stadtverwaltung drei weitere aufgrund von kleineren Sturmschäden.

Nach Sonnenaufgang ging es mit den Einsätzen weiter. Unter anderem gab es Beschädigungen durch einen Baum an der Pfarrkirche in Thomm. In Beuren (Hochwald) wurde ein Dach teilweise abgedeckt.

Schulen Fast alle Schulen in Trier hatten am Montag geschlossen. Bei der Berufsbildenden Schule Gestaltung und Technik Trier beispielsweise hat Unterricht stattgefunden, auch wenn einige Schüler sturmbedingt gefehlt haben. Die Schüler der Trierer Gymnasien konnten hingegen ausschlafen. Nach Auskunft von Armin Huber, Direktor des Max-Planck-Gymnasiums Trier, hatten sich die Direktoren der Trierer Gymnasien am Sonntag telefonisch darauf verständigt, den Unterricht ausfallen zu lassen. „Es ist auch niemand gekommen“, sagt Huber. Auch Grundschulen sowie Realschulen plus oder die Integrierte Gesamtschule ließen aufgrund der Wetterlage den Unterricht ausfallen.

Anders die Lage im Landkreis. Aus dem Schulzentrum Schweich mit Gymnasium und Realschule plus gab es die Auskunft, dass dort normaler Unterricht stattfindet. Im Schulzentrum Konz hatten die Schüler der Realschule plus frei, im benachbarten Gymnasium war hingegen Unterricht. Es kam jedoch weniger als die Hälfte der Schüler.

Wald Die Forstexperten sind sich einig. Derzeit sollte niemand in den Wald gehen. „Das ist zu gefährlich“, sagt beispielsweise Gundolf Bartmann, Leiter des Forstamts Trier. Das zu gefährlich gilt dabei nicht nur für Spaziergänger oder Läufer. Auch Waldarbeiter bleiben am Montag und am Dienstag raus aus dem Wald.

So wie im Trierer Zuständigkeitsbereich werden auch im Raum Saarburg und Hochwald ab Mittwoch die Schäden begutachtet werden. Bartmann geht davon aus, dass sich die Schäden in Grenzen halten werden. Denn viele unsicher stehenden Bäume sind schon vor dem Sturm Sabine umgefallen. Doch Vorsicht: Es gebe noch lose Äste und einige nicht mehr standsichere Bäume, die in den kommenden Tagen herab- und umstürzen könnten.

Friedhöfe Aufgrund der Gefahr durch herabfallende Äste und umstürzende Bäume sind aktuell die Trierer Friedhöfe für Besucher gesperrt. Das soll laut Stadtverwaltung auch einschließlich Dienstag so bleiben.

Straßen Nach dem eigentlichen Sturm ist die Gefahr noch nicht gebannt. Das zeigt sich im Verlauf des Montags. Denn auch nach den starken Böen der Nacht fallen immer wieder Bäume auf Straßen. So beispielsweise am Vormittag auf die L 46 zwischen Trier-Quint und Speicher. Es ist nicht der einzige Einsatz für die Straßenmeistereien. Auf der Kreisstraße 24 zwischen Trier-Biewer und Newel-Beßlich musste ein umgestürzter Baum entfernt werden. Die Straßenmeisterei Trier rückte nach Auskunft ihres Leiters Ralf Reger zur K 19 nach Welschbillig-Hofweiler und zur B 51 bei Newel aus, um Bäume zu räumen. Es sei jedoch vergleichsweise ruhig geblieben, sagt Reger.

Im Hochwald sah die Sache ein wenig anders aus. Die L 146 am Rösterkopf zwischen Holzerath und Reinsfeld sowie die Kreisstraße zwischen Kell und Grimburg waren längere Zeit nicht passierbar. „Zurzeit ist es dort noch zu gefährlich, um mit dem Aufräumen zu beginnen“, sagte Wolfang Wahlen von der Master-Straßenmeisterei Hermeskeil am Vormittag im Gespräch mit dem TV. Mit schwerem Gerät und der Unterstützung des Forstamts wurden zudem laut Wahlen auf der Bundesstraße 268 bei Zerf umgestürzte Bäume entfernt.

In Thomm ist der Ast eines Baums abgebrochen und hat ein Fenster der Pfarrkirche beschädigt. Foto: TV/Florian Blaes

Ein wegen des Sturms gesperrter Gehweg am Max-Planck-Gymnasium Trier (MPG) in der Sichelstraße. Foto: Roland Morgen

Die Friedhöfe in der Stadt sind auch am Tag nach dem Sturm gesperrt. Erst am Mittwoch sollen sie wieder geöffnet sein. Foto: TV/Hatrald Jansen

Einige Straßen im Landkreis wie hier bei Kell sind nach dem Sturm gesperrt worden. Foto: TV/Florian Blaes