Unwetter : Sturm „Sabine“: So verlief die Nacht für die Einsatzkräfte in der Stadt Trier

Sturm „Sabine“: So verlief die Nacht für die Einsatzkräfte in der Stadt Trier

Trier Das Sturmtief "Sabine" ist an Trier trotz hoher Windgeschwindigkeiten auch in der Stadt Trier zunächst ohne große Schäden vorübergezogen. Die Einsatzkräfte, die auf größere Einsatzmaßnahmen vorbereitet waren, mussten nicht zu großen Schadenslagen ausrücken.

Das teilt die Stadt Trier am Montagmorgen mit. In der Berufsfeuerwehr Trier war zusätzlich zur Leitstelle das Lagezentrum von Mitternacht bis 3.30 Uhr besetzt. Bis dahin gab es von 18 Uhr an sechs Einsätze. In den frühen Morgenstunden folgten drei weitere aufgrund von kleineren Sturmschäden.