Serie „Menschen und Motoren“ Rennfahrer, Autokenner und Unternehmer Dietrich Daewel: Gewöhnlich ist nicht sein Ding

Mit drei Jahren kam er in die Region – an der Hand seiner Eltern Irma und Wolfgang, die die „Ost­zone“ als politische Flüchtlinge Hals über Kopf verließen. Mit fünf Jahren drehte Dietrich Daewel zum ersten Mal in einem Auto am Lenkrad. Wenige Jahre später fuhr er auf dem Hof des elterlichen Geschäfts in einem Auto zwischen Öl­dosen mit Karacho umher, und mit 15 durfte er – mangels eigenen Führerscheins – in der Kart-Damenklasse starten. Heute, kurz vor seinem 75. Geburtstag, sagt Daewel über sich selbst: „Ich liebe Autos.“