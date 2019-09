Blindgänger : Suche nach Bomben in Trier-Euren abgeschlossen

Aus der Höhe unscheinbar, im schlimmsten Fall aber mit extremer Zerstörungskraft: Die Weltkriegsbombe, die auf dem Sportplatz in Trier-Euren entdeckt worden ist. Foto: Portaflug Föhren

Trier Nach dem Fund einer britischen Fliegerbombe am Dienstag ist am Mittwoch weiter nach Blindgängern auf dem Sportplatz in Trier-Euren gesucht worden. Am heutigen Mittwoch soll feststehen, wann die Bombe entschärft wird.

Es bleibt dabei. Auf dem Gelände des Sportplatzes in Trier-Euren muss ein Blindgänger entschärft werden. Die Untersuchung weitere Verdachtsflächen auf dem Gelände unweit des früheren Reichsbahn-Ausbesserungswerks hat keine weitere Sprengkörperfunden ergeben.