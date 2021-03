Corona-Statistik : Südafrikanische Virus-Mutation erstmals in Trier-Saarburg nachgewiesen

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Dienstag zehn weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, sieben aus dem Landkreis und drei aus der Stadt Trier.

Erstmals wurde laut Gesundheitsamt die südafrikanische Virus-Mutation bei einer Patientin aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes nachgewiesen. Insgesamt wurden bisher 185 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 177 Mal die sogenannte britische Viren-Mutation B.1.1.7. und nun ein Mal die südafrikanische Virus-Mutation. Weitere sieben Fälle müssen noch genauer differenziert werden. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nun 5077 (1880 in der Stadt Trier und 3197 im Landkreis Trier-Saarburg). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 17,9 sowie im Landkreis bei 32,1 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner. Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 298 – elf weniger als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 206 im Landkreis und 92 in der Stadt Trier. Acht Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier werden aktuell stationär in zwei Krankenhäusern versorgt. Das Gesundheitsamt rät, auch im privaten Bereich die geltenden Schutzregeln zu beachten, Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, regelmäßig zu lüften, Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren sowie Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen.