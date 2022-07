Abkühlung : Trierer Südbad in den Ferien länger geöffnet – SWT setzt zusätzliche Busse ein

Trier Dem Badespaß im Trierer Südbad steht in den Ferien nichts im Wege. Es gibt geänderte Öffnungszeiten und auch beim Busverkehr wurde etwas getan, damit man gut ankommt.

Diese Daten dürften die meisten Schüler und Eltern ganz genau kennen: Die Sommerferien in Rheinland-Pfalz beginnen am 25. Juli und enden am 2. September. Ganz klar ist auch, dass die Freibäder in dieser Zeit heiß begehrt sein werden – zumindest dann, wenn das Wetter so viel Sonne bringt, wie es zu Beginn der Ferien aussieht.