Musikfestival statt Oktoberfest Besucher des Open-Air-Festivals in Riol trotzen dem Regen (Fotos)

Unter dem Motto „Rioler Oktoberfest goes Summer-Open-Air“ veranstalteten die Macher der Party-Reihe im Herbst nun ein Festival unter freiem Himmel. An insgesamt vier Tagen versammelten sich Menschen aus der Region am Triolago-See, um zu feiern. Am ersten Veranstaltungstag brachten Sängerin Mia Julia und die Band Members das Partyvolk in Stimmung.