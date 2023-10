Osburger nach Sitzung enttäuscht Investor scheitert: Gemeinderat lehnt Supermarkt am Neuhaus in Osburg ab

„Jetzt wird es interessant“, sagte ein Osburger im Publikum, als Ortsbürgermeister Andreas Dewald am Mittwochabend bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung auf den Punkt vier der Tagesordnung verwies. Etwa 20 Bürgerinnen und Bürger warteten gespannt auf den Beschluss, der an diesem Abend durch den Ortsgemeinderat gefasst werden soll. In einer Abstimmung entschied sich, ob die Gemeinde Osburg die Entwicklung eines großflächigen Einzelhandels im Bereich des Grundstückes „ehemalige Gaststätte Walzburgschenke“ befürwortet und die notwendigen bauplanungsrechtlichen Schritte einleitet – so der offizielle Beschlussvorschlag.