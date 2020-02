Schweich Superstimmung herrschte auf der Galasitzung des Schweicher Karnevalvereins. Dieser feiert zugleich auch sein 50-jähriges Bestehen.

Wie an einer langen Perlenschnur aufgereiht zieht der Tross der Karnevalisten am Samstagabend in die Schweicher Bodenländchenhalle ein: Tänzer, Tänzerinnen, der Vorstand und das Prinzenpaar Nicole I., das SKV-Mädel mit der Liebe zum Tanz, und Prinz Simon I., Longuicher Jung mit dem prüfenden Blick. Die 400 fröhlichen Gäste klatschen begeistert und feuern den Tross mit lautstarken Helaurufen an. Zusammen feiern sie ja schließlich nicht irgendeine Sitzung. Sondern die 50. – und die nach dem Motto: „SKV – en halef Joarhunnert – mir feiern dat, wen häts gewunnert“. Dazu gehört natürlich auch eine Rückblende. So drehen sich riesige Zeiger einer Uhr im Affentempo zurück in das Gründungsjahr 1970, als sich zehn Verrückte an der Theke trafen, um den SKV zu gründen. Der Schnelldurchlauf durch die Vereinsgeschichte stoppt dann auch im Jahr 2019. Und der Star des Abends erobert die Bühne: Es ist Julian Porten, Deutscher Meister 2019 in der Kategorie Tanzmajor. Er wirbelt federleicht und äußerst graziös über die Bühne, immer mit einem Lächeln im Gesicht. Er springt mühelos freie Räder und Schrittüberschläge und präsentiert seine witzigen Posen mit äußerster Präzision. Aber auch die Solomariechen und Tanzpaare glänzen mit ihren Auftritten und tanzen sich in die Herzen der Gäste: allen voran die Bambini Solomariechen Lea Hartmann und Mira Engel (genannt Floh und Flöhchen), das Jugendsolomariechen Annika Gräsel, Chiara Wollscheid, Luisa Dany und Julian Porten sowie das Showtanzpaar Marie Hillrichs und Duncan Scholer. Neben den tollen Tänzen zaubert der Schweicher Verein auch musikalische Leckerbissen und witzige Büttenreden aus seinem karnevalistischen Hut. Sitzungspräsident Michael Wilke und Vizepräsident Hanni Rosch führen dabei gekonnt durch das bunte Programm und präsentieren stolz den Nachwuchs in der Bütt: Thilo Engel und Ida Thömmes, die über in Bonbons klebende Gebisse sowie andere Tücken des Alters philosophieren. Zu den musikalischen Höhepunkten des Abends gehören die Trommler aus der französischen Partnerstadt Marsannay und die Pratzbähnt, die zu „99 Luftballons“ von Nena lautstark die Bühne rockt und die Gäste elektrisiert.