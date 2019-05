Musik und Essen : Suppenjazz in der Scheune in Lonzenburg

Schöndorf-Lonzenburg Der beliebte Suppenjazz ruft in bewährter Art und Weise am Sonntag, 12. Mai, um 18 Uhr in die Musikscheune in Lonzenburg. Dieses Mal mit der jungen Luxemburger Jazz-Sängerin Claire Parsons, die zusammen mit ihrem Kollegen Eran Har als Duo die Musikscheune mit Jazzklängen erfüllt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red