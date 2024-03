In der Neustraße Sushi Trier feiert seine Wiedereröffnung – das ist neu

Viele warme Lichter und ein modernes Design. So sieht das Restaurant Sushi Trier in der Neustraße 33 nun nach fünfmonatiger Renovierung aus. Begonnen haben die Renovierungsarbeiten am 1. Oktober, am 4. März wurden sie beendet. Inhaber des Restaurants ist die TnQ Gastronomie GmbH und der Geschäftsführer ist The Vinh Nguyen.