Aktuelles aus der Stadt Nach monatelanger Schließung: Sushi Trier ist zurück

An zwei Orten zieht in Trier neues Leben ein. Erst einmal gibt es in der Brotstraße etwas für Katzenliebhaber zu erleben. Dort hat der Katzentempel eröffnet, in dem man in Gesellschaft von Katzen ein veganes gastronomisches Angebot genießen kann. Also ähnlich wie ein Katzencafé, aber mit viel auf mehr der Karte als nur Kaffee und Kuchen.