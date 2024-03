Eintracht-Spieler besuchen Hospiz Wenn sich Fußballprofis für Kinder in Osterhasen verwandeln ...

Auch für Jan-Lucas Dorow war die Osterhasen-Aktion eine Herzensangelegenheit, bei der er sich in die eigene Kindheit zurückversetzt fühlte. „Wir haben viele glückliche Gesichter unter den Kindern gesehen. Genau dafür waren wir heute hier, um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Am 13. Juni findet dann der Kinder-Lebens-Lauf 2024 statt, an dem dann auch einige Spieler von Eintracht Trier teilnehmen werden. Der Lauf des Bundesverbandes Kinderhospiz findet alle zwei Jahre statt und führt auf einer Länge von insgesamt 7000 Kilometern in mehreren Etappen von einer Kinderhospizeinrichtung zur nächsten quer durch Deutschland. In Trier geht es dann vom Stadion an der Mosel hinauf auf den Petrisberg, wo das neue Kinderhospiz von Nestwärme gebaut werden soll.