Kulinarisches : Sweet Carolin: Köwerich weckt Vorfreude auf Weinfrühling 2021

Köwerich Die Wartezeit wird den Bürgern mit einer Sonderabfüllung versüßt, die die Weinkönigin und ihre Prinzessinnen am Freitag, 22. Mai, an alle Haushalte verteilen.

Covid-19 hat vor zwei Monaten auch die Moselgemeinden unerwartet getroffen und das quirlige öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen gebracht. Viele Weinfeste sind bereits abgesagt. Der von der Gemeinde Köwerich veranstaltete und vom Festausschuss organisierte Weinfrühling sollte ursprünglich am heutigen Freitag starten. Doch die Veranstaltung pausiert in diesem Jahr, denn Gesundheit geht vor.

Zusammen mit Winzer Marcus Regnery aus dem Weingut Geschwister Köwerich entstand die Idee einer Edition mit dem Titel „Ludwig’s Sweet Carolin“. Kurzerhand wurde ein Etikett entworfen, und die Weinflaschen mit der entsprechenden Ausstattung wurden organisiert. „Der Weinkönigin-Wein wartet ja bereits“, stellt Winzer Regnery fest, der Carolin als Patenweingut in ihrem Amt unterstützt und sich über das Ergebnis „Ludwig’s Sweet Carolin“ freut. Der Name spielt auf den Bezug der Gemeinde Köwerich (Verbandsgemeinde Schweich) und des Weinguts Geschwister Köwerich zu Ludwig van Beethoven an. Der Urgroßvater des musikalischen Genies, das vor 250 Jahren geboren wurde, lebte auf einem Hof in Köwerich (der TV berichtete). Auch eine Straße im Ort ist nach Beethoven benannt.