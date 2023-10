Auch Takis sind im Sortiment Wo es in Trier Süßigkeiten wie aus amerikanischen Filmen gibt

In vielen amerikanischen Spielfilmen dürfen Schokoriegel oder andere Leckereien nicht fehlen. Emre Okyay, Gründer von Sweet Dreams, bringt diese typischen Süßwaren aus den USA nach Trier. In seinem Laden, der vor Kurzem in der Trier Galerie eröffnet hat, verkauft der 21-Jährige eine Auswahl an Lebensmitteln, Haushaltswaren und anderen außergewöhnlichen Produkten.