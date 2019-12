Konzert : Swinging Santas auf dem Weihnachtsbasar in Ruwer

Foto: Lothar Pelzer

Trier-Ruwer (red) Die Swinging Santas treten am Sonntag, 15. Dezember, 15.45 Uhr, auf dem Weihnachtsbasar des Turnvereins Ruwer in der Turnhalle in der Marienholzstraße auf. Aus den anfangs dargebotenen klassischen Weihnachtstiteln haben sich die Swinging Santas weiterentwickelt.

