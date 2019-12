Gesellschaft : Adel im Südwesten – SWR zeigt Dokumentation der Trierer Familie von Nell

Foto: roland morgen (rm.)

Trier/Mainz Drei Wochen lang hatte ein SWR-Team im Spätherbst 2018 den Alltag der Trierer Winzer-Familie von Nell begleitet. Die daraus entstandene Dokumentation zeigt der Südwestrundfunk in seiner der Reihe „Adel im Südwesten – die nächste Generation“ am Freitag, 20. Dezember, 21 Uhr, in seinem Fernsehprogramm.

