Comedy Politik parodiert: Comedian Andreas Müller bringt in Trier Satire auf den Punkt (Fotos)

Wenn der Stimmen­imitator Andreas Müller die Bühne betritt, ist immer eine Menge Humor angesagt. So auch auf seiner neuen Tour „washaterdann?“, mit der er nun in Trier rund 1000 Zuschauer in der Europahalle begeisterte. Der Comedy-Chef der Baden-Badener Popwelle SWR3 ist den Besuchern durch seine Radio­beiträge ein Begriff.