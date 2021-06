Verkehr : Busumleitung wegen Bauarbeiten in Trier-Nord

Trier-Nord Die Rechtsabbiegerspur aus der Paulinstraße in den Wasserweg in Trier ist laut den Stadtwerken Trier am Samstag, 26. Juni, wegen Bauarbeiten für den Verkehr gesperrt. Die Buslinie 86 fährt deshalb ganztägig eine Umleitung.

Alle Busse mit Ziel Nells Park über die Franz-Georg-Straße fahren eine Umleitung über die Herzogenbuscher Straße, wo alle Haltestellen angefahren werden. Die Rückfahrt in Richtung Hauptbahnhof erfolgt wie gewohnt durch die Franz-Georg-Straße.