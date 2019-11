Infrastruktur : SWT erneuern Kanalschacht in der Schöndorfer Straße

Trier Die Stadtwerke Trier erneuern am Samstag, 23. November einen Kanalschacht in der Schöndorfer Straße, Ecke Balthasar-Neumann-Straße. Daher ist die Einfahrt in die Balthasar-Neumann-Straße in der Zeit von 8 bis circa 15 Uhr nicht möglich.

