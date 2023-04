Neues Großprojekt mitten in Trier Die Trierer Stadtwerke wollen die Treviris-Passage übernehmen

Die Comedian Harmonists und die Berliner Philharmoniker gastierten in den 1920er und 1930er Jahren im damals prächtigen Treviris-Festsaal. Später sorgten Udo Jürgens und die legendären Glam-Rocker der Band The Sweet für Glanz in dem alten Gemäuer. Doch diese Hochzeiten sind lange vorbei. Das nach dem Abriss der alten Treviris Anfang der 70er Jahre des vorigen Jahrhundert neu gebaute Wohn- und Geschäftsgebäude gammelt seit einer gefühlten Ewigkeit vor sich hin.