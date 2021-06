Busverkehr : Verlegt: Stop am Südbahnhof

Trier Wegen Bauarbeiten an einem Wasserhydranten wird am Montag, 14. Juni, und einschließlich Dienstag, 15. Juni, die Bushaltestelle Südbahnhof in Richtung Innenstadt verlegt. Für Fahrgäste wird etwa 100 Meter entfernt eine Ersatzhaltestelle in der Saarstraße Richtung Innenstadt eingerichtet.