Kolumne Straßenkampf Die Römerbrücke: Schlechte Radwegführung und kein Ende

Es ist inzwischen knapp zwei Jahre her, dass ich mich an dieser Stelle über die Radwegführung an der Römerbrücke beklagt habe. Es ging vor allem darum, wie bescheiden die Radler aus Richtung Innenstadt nach Trier-West geführt werden. Inzwischen ist in diese Richtung ein Schutzstreifen auf der Brücke eingezeichnet worden. Mein Applaus hält sich jedoch in Grenzen. Die Führung der Radler aus der Karl-Marx-Straße über die vierspurige Uferstraße ist immer noch vollkommen unverständlich. Da passen immer noch die Worte eines Bekannten von mir: „Ganz beschissen geplant aus Radfahrersicht... That’s Trier City Style!“ Also bitte nachbessern!