Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, in den Kindergarten in Trier-Euren einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchten der oder die Täter zwischen dem 26. und 28. April zunächst, ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Eurener Straße aufzuhebeln.