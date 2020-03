Soziales : Tafel geschlossen: Unterstützung für Kunden läuft an

Trier Bereits am vergangenen Freitag haben die Ausgabestellen der Trierer Tafel vorsorglich geschlossen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. Dadurch wird sich die finanzielle Situation von Familien und Senioren, die bisher mit Lebensmitteln von der Trierer Tafel unterstützt wurden, laut dem Sozialdienst katholischer Frauen (SKF), zuspitzen (der TV berichtete).

Die Mitarbeiter haben sich zudem Gedanken gemacht, wie sie die Tafelkunden während dieser Zeit unterstützen können: Bedürftige Menschen in Trier und Umgebung, die sich ohnehin bereits in hauptamtlicher Beratung befinden, werden von den Mitarbeiterinnen im Beratungsdienst telefonisch kontaktiert. Die Personen seien bereits bekannt und auch datenschutzrechtlich sei die Absicherung durch die Beratung im Hauptamt gegeben.

Sollte durch die derzeitige Situation dringender Unterstützungsbedarf vorliegen, wird dies dokumentiert und als Soforthilfe ein Einkaufsgutschein in Höhe von 25 Euro oder 50 Euro per Post an die Familien gesendet.

Die Aldi Zentrale in Wittlich habe ihre Filialen in der Region informiert, ebenfalls beteilige sich der Rewe-Markt in Ehrang. Dort und in den Aldi-Märkten können die Gutscheine eingelöst werden. Die Abrechnung erfolgt mit dem SKF in Trier.