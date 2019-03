später lesen Astronomie Bundesweiter Tag der Astronomie FOTO: Markus Weber FOTO: Markus Weber Teilen

Am Samstag, 30. März, besteht ab 19.30 Uhr an der Sternwarte der Gymnasien Trier in Trier-Irsch die Möglichkeit, einen Blick in die Tiefen des Weltalls zu werfen. Mit zwei unterschiedlichen Teleskopen können Besucher unter Anleitung derVereinsmitglieder bei klarem Wetter Galaxien, Offene Sternhaufen, Gasnebel und die Planeten Mars und Uranus beobachten. red