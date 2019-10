Schule : Tag der offenen Tür an der Blandine-Merten-Realschule Trier

Trier Die Wahlmöglichkeit der Eltern, den bestmöglichen Bildungsweg für ihr Kind auszusuchen, ist eine der großen bildungspolitischen Errungenschaften des Landes. Die Blandine-Merten-Realschule stellt im derzeitigen Bildungssystem eine Alternative dar und kann vor diesem Hintergrund die richtige Schule für viele Schülerinnen Triers und der Region sein.

Heute bietet die Blandine-Merten-Realschule von 15 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür an. Als einzig verbliebene klassische Realschule in Trier und Umland bietet sie vor allem jenen Mädchen eine Bildungsheimat, die sich in einer familiären Atmosphäre wohlfühlen. Sowohl Schülerinnen mit einer Realschule plus- als auch einer Gymnasialempfehlung sind willkommen. Schnupperangebote und Anmeldung im Internet unter

www.bmrtrier.de oder unter Telefon 0651/93803-34.