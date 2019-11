Schule : Offene Tür an der Realschule plus

Trier Zu einem Tag der offenen Tür lädt die integrative Kurfürst Balduin Realschule plus für Samstag, 30. November, von 10 bis 13 Uhr im Trierweilerweg 12a ein. Unter dem Motto „Adventshaus“Schüler gestalten die Schule und präsentieren am Samstag in ihren Klassen Projektunterricht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neben zahlreichen Aktivitäten werden als Schwerpunkte der Schule besonders Aktionen im Bereich des europäischen Schulaustauschs (Erasmus plus), kulturelle Projekte, die unterschiedlichen Förderschwerpunkte, die Ganztagsschule und unsere intensive Berufsorientierung vorgestellt.

Eltern und Kinder können so die Schule kennenlernen. Elternvertreter, Lehrer, Schulleitung und die Schülervertretung beantworten gerne alle Fragen zur Schule und zu den Chancen aller Kinder am Schultyp Realschule plus. Für Eltern, die am Tag der offenen Tür verhindert sein sollten, bieten wir auf Nachfrage individuelle Beratungstermine an.