Religion : Tag der offenen Tür in Trier-Feyen

Trier Zum Tag der offenen Tür laden am Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 16 Uhr die Zeugen Jehovas in ihren renovierten Gemeindesaal Auf der Grafschaft 26 in Trier ein. Weitere Informationen unter www.jw.org