Schulen : Tag der offnen Tür im Humboldt-Gymnasium

Trier Das Humboldt-Gymnasium Trier veranstaltet am Samstag, 14. November, ab 9 Uhr, einen Tag der offenen Tür für Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen und deren Eltern.

Aufgrund der Corona-Sicherheitsmaßnahmen ist in diesem Jahr eine Reihe von organisatorischen Anpassungen nötig. Die Teilnahme am Tag der offenen Tür ist nur nach Online-Anmeldung möglich unter: www.hgt-trier.de

Betreuung und Begleitung aller Viertklässler in Kleingruppen von 5-7 Schülern durch HGT-Schüler; spannende Schnupper- und Mitmachstunden für die Kinder; umfangreiche Informationen von der Schulleitung für jeweils maximal 50 Eltern gleichzeitig in der Aula mit Beratung zu den Möglichkeiten der Schullaufbahn am HGT.