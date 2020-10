Schule : Tage der offenen Tür am FSG

Trier Das Friedrich-Spee-Gymnasium in Trier-Ehrang richtet auch in diesem Jahr Tage der offenen Tür aus. Am Samstag, 21. November, und am Dienstag, 3. Dezember, möchte die Schulgemeinschaft Viertklässlern und deren Eltern das Schulgelände und die Räume zeigen, sowie über das Schulkonzept informieren.