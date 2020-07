Für Kinder : Tagesfreitzeit für Kinder in Trier

Trier Die evangelische Kirchengemeinde Trier bietet in den ersten zwei Ferienwochen, 6. bis 17. Juli, täglich von 8 bis 15 Uhr eine Tagesfreizeit im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Trier an.



