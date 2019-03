„Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht!“ – Diese Worte aus dem biblischen Schöpfungsbericht stehen über dem nächsten Taizé-Abend, zu dem die Evangelische Kirchengemeinde Trier am Sonntag, 31. März, um 19.30 Uhr in den Caspar-Olevian-Saal einlädt. red

Der Abend steht dabei nicht nur thematisch in enger Verbindung mit der Ausstellung „und ... Licht“, die bis 3. Mai in der Evangelischen Kirche zum Erlöser, der Konstantin-Basilika, zu besichtigen ist. Im Anschluss an den Taizé-Abend gibt es Gelegenheit, die ganz unterschiedlichen Kunstwerke und Installationen international renommierter Künstler rund um das Thema Licht in der Basilika zu besichtigen – und bei Kunst, Brot und Wein miteinander ins Gespräch zu kommen.

Infos zur Ausstellung unter www.ekkt.de