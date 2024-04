26-jährige Erzieherin Ihr folgen Tausende auf Instagram: Was Tamara Pütz aus Kenn im Netz so beliebt macht

Der Moment, total surreal, irgendwie besonders. Sie sei, gibt Tamara Pütz zu, sie sei sogar kurz geschockt gewesen. Ein paar Wochen ist das her. Die 26-Jährige muss lernen, packt daheim in Kenn ein paar Uni-Sachen zusammen, setzt sich aufs Rennrad – ihr Auto hat sie verkauft – und fährt nach Trier. Schön unter freiem Himmel, so ihr Plan, was in den Kopf bekommen. Angekommen, spaziert sie in den Palastgarten, sucht sich eine Bank und fängt an zu lesen. Nach einer Weile laufen zwei Frauen vorbei. Eine der beiden ruft ihr zu: „Hey, ich kenne dich von Instagram, cool was du da machst.“ Tamara Pütz grinst, als sie sich an den Moment erinnert.