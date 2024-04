In Berlin ist sie direkt am Ball Tamara Vogel aus Pluwig ist das Gesicht des Bundestages auf Instagram

Pluwig/Berlin · Per Erklärvideos, Stories und Interviews mit Politikerinnen und Politikern gibt Tamara Vogel aus Pluwig Einblicke in die Arbeit des Deutschen Bundestages für Social-Media-Kanäle. Über ihre Arbeit in Berlin, was sie schon erlebt hat und was sie an ihrem Heimatort vermisst.

09.04.2024 , 20:09 Uhr

Zu Tamara Vogels Aufgaben gehört es, sowohl vor als auch hinter der Kamera Themen für die Social-Media-Kanäle zu planen und zu recherchieren, Drehs zu organisieren, Interviews zu führen, vor der Kamera zu moderieren, die Postproduktion zu betreuen und zu schneiden. Foto: Privat

Von Monika Traut-Bonato