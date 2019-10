Tanzen : Tangazo Workshop und Party in Trier

Trier Zum dritten Mal findet am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Oktober, der Tangazo Workshop zusammen mit dem Verein Tufa Tanz in der Camil Dance Academy in Trier statt. Es gibt verschiedene Workshops für Anfänger, Anfänger mit Vorkenntnissen und Mittelstufe bzw. Fortgeschrittene.

Die Dozenten sind Gaia Pisauro und Leandro Furlan.