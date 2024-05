Serie Bea Linzmeier stellt vor Tanja Kriebel entwirft nicht nur Mode, sondern auch die Trierer „Salonabende“

Trier · Tanja Kriebel ist Modedesignerin und Inhaberin des gleichnamigen Modelabels. Vor vielen Jahren entschied sie sich gegen eine internationale Karriere und für mehr kreativen Freiraum in Trier. In letzter Zeit ist sie durch ihre Netzwerkveranstaltung „Salonabend” in aller Munde. Höchste Zeit, sie kennenzulernen!

18.05.2024 , 09:24 Uhr

Tanja Kriebel ist Modedesignerin in Trier. Bekannt ist sie auch für ihre „Salonabende“, an denen sie kreative Frauen aus der Region miteinander vernetzen will. Foto: Martin F. Skalny

von Bea Linzmeier