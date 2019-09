Urteil : Tankstellenräuber von Trier-Ost zu Jugendstrafen verurteilt

Trier (red) Die drei jungen Männer, die im September vergangenen Jahres die Tankstelle in der Ostallee überfallen haben, sind der schweren räuberischen Erpressung für schuldig befunden worden.

Laut Anklageschrift wollten sich die drei Angeklagten im September 2018 Geld für den Lebensbedarf verschaffen. Als Ziel hatten sie sich die Aral-Tankstelle in der Ostallee in Trier ausgesucht. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie in der Nacht vom 18. auf den 19. September 2018 gegen Mitternacht zur Tankstelle gegangen sind, wobei sie zwei Schreckschusswaffen mit sich geführt haben, um Zeugin H. einzuschüchtern.