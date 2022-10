Sport : Tanzsportgala in der Europahalle Trier: Sehen, staunen, selber tanzen (Fotos)

Tanzsportgala in der Trierer Europahalle

Trier Die zweite Tanzsportgala des Tanzsportclubs Trier fand am Samstag mit rund 500 Teilnehmenden in der Europahalle statt.

Ob Rumba, Tango, Break Dance, Samba oder Walzer – es gibt sie in ganz unterschiedlichen Variationen und Traditionen in allen Kulturen der Welt. Wo man auch hinfährt, man wird immer irgendwo Menschen treffen, die sich leidenschaftlich für den Tanz begeistern. Manche gehen dabei sogar so weit, ihr Hobby zu ihrer Berufung zu machen.

So haben einige der besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffenen Berufstänzer und Tanzlehrer aus unserer Region sich solidarisiert, um ein Event der besonderen Art auf die Beine zu stellen: Die Rede ist von der ersten Trierer Tanzsportgala unter neuer Führung. Das Event fand nach etlichen Monaten der Vorbereitung in der Europahalle statt und hielt so manche Überraschung für die knapp 500 Teilnehmer bereit.

Mit einer ersten Tanzsportgala 2018 wurde die Fusion der beiden Tanzsportvereine TSC Schwarz-Silber Trier und TSC 1986 Treviris gefeiert. Nun kam nach der folgenschweren Pandemie bei einigen Mitgliedern der Wunsch nach einer erneuten Veranstaltung auf. Nur sollte diesmal man noch eine Schippe draufgelegt werden – mit einem Projekt, das den angeschlagenen Tanzsportvereinen nachhaltig auf die Beine hilft.

So viel darf vorweg gesagt sein, den Verantwortlichen ist das von langer Hand vorbereitete Wagnis unter der Schirmherrschaft der Bürgermeisterin Elvira Garbes geglückt. Garbes konnte aus Krankheitsgründen nicht teilnehmen. Dies sollte aber der einzige Missklang des Abends bleiben.

Was die Zuschauer erwartete, war ein Angebot der Extraklasse: Beginnend mit einem Sektempfang am Eingang ging der Abend planmäßig über in das sechsstündige Bühnenprogramm, das bis 1 Uhr im aufwendig dekorierten großen Saal seinen geplanten Lauf nahm. Teil des Ensembles war unter anderem die Big Band der Polizei des Saarlandes. Sie unterhielt die Menge gekonnt mit Evergreens, Filmmelodien und Klassikern und bot somit immer einen klangvollen Grund zum Tanzen.

Ebenfalls mit von der Partiewaren namhafte Repräsentanten aus der Region und viele Clubs und Vereine des Tanzsports, etwa TSC Residenz Ludwigsburg, Rocking-Wormel-Worms und Karnevalsclus Grün-Weiß Euren. Hinzu kamen internationale Stars des Tanzes wie Mario Cecinati und Sara Messina-Denaro, das aus Sizilien angereiste Gewinnerteam der Weltmeisterschaft im Latin Dance. Die beiden demonstrierten gleich mehrere eindrucksvolle Vorstellungen ihres Könnens. In besonderer Weise mitgetragen und begleitet hat das Event der Präsident des TSC Trier, Christian Klein, in seiner Rolle als gut gelaunter Abend­moderator und Preisverleiher.

Klein kommentierte den Sinn des aufwendigen Unterfangens wie folgt: „Gerade jetzt, in dieser doch speziellen Zeit, sehnen sich die Menschen wieder nach Geselligkeit und Normalität. Auch wenn die derzeitige Situation uns keine 100-prozentige Planungssicherheit geben kann, wagen wir den Schritt im Sinne des Tanzsportes als Kombination von Sport und Kultur und planen diese erneute Auflage unserer Tanzsportgala für die vielen tanzsportbegeisterten Menschen in der Großregion Trier, die in den letzten Jahren zwangsweise so vernachlässigt wurden.“ Ein weiteres Ziel: „Der durch die Pandemie sehr in Mitleidenschaft gezogenen Veranstaltungsbranche allgemein sowie den bei uns auftretenden hochkarätigen Künstlern die Möglichkeit geben, sich wieder dem Publikum zu präsentieren“, sagte Klein.

Eine Gruppe des Tanzsportclubs Residenz Ludwigsburg bei ihrem Auftritt in Trier. Foto: Fabian Pütz

Die Big Band der Polizei des Saarlandes spielte bei der Gala. Foto: Fabian Pütz