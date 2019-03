Tanzunterricht für Kinder in Trier

Trainer aus Südafrika gibt Kurse für Kinder beim TSC Trier. Der Tanzsportclub Trier bietet für Jungen und Mädchen vom Grundschulalter an einen Tanzkurs mit Karabo Morake an. Der Trainer aus Südafrika bringt vielfältige Erfahrungen aus Hip-Hop, Freestyle, Zumba, Salsa, Africa, Disco Jive, Hustle, Rock ‘n‘ Roll und den Standard- und Lateintänzen mit. red

Damit will er in seinem Unterricht Lebensfreude und Lust am Tanzen fördern.

Starttermin ist Freitag, 29. März. Der Unterricht findet immer freitags in zwei Gruppen statt, und zwar von 14 bis 15 Uhr für die 6- bis 9-jährigen Kinder, und von 15 bis 16 Uhr für die 10- bis 13-jährigen Kinder. Getanzt wird im Trainingszentrum Nord des TSC Trier, Metternichstraße 39. Die ersten drei Schnupperstunden sind kostenlos. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Interessierte Eltern werden gebeten, ihr Kind über die Mailadresse info@tsc-trier.de unverbindlich vormerken zu lassen.

Weitere Informationen auf der Website des Tanzsportclubs Trier www.tsc-trier.de