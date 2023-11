Serie: Stadtpalaver Der Zirkus um die ausgefallene Zirkusvorstellung

Der Vergleich sei erlaubt. Der Aufschrei vor allem in den Kommentarspalten sozialer Medien ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Sobald ein sogenannter stiller Feiertag ansteht, gibt es Kritik daran, dass unter anderem an solchen Tagen ab 4 Uhr nicht mehr getanzt und gefeiert werden darf. Und auch Zirkusvorstellungen sind davon betroffen. Diese Erfahrung mussten sowohl die Künstler des in Trier gastierenden Cirque Bouffon als auch die Menschen machen, die für den 1. November Eintrittskarten gekauft hatten. Denn das zuständige städtische Amt hatte mit Hinweis auf den stillen Feiertag zugegebenermaßen kurzfristig die Aufführungen verboten.